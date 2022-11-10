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Mersin'deki Göksu Deltası'nda yangın

Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda yangın çıktı. Ekipler, olumsuz arazi şartları nedeniyle yanan alanın bazı kısımlarına müdahale edemiyor.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 00:10
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Mersin'deki Göksu Deltası'nda yangın

Mersin'deki Göksu Deltası'nda yangın
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Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan deltadaki sazlık alanda, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Silifke Şefliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, arazinin bataklık olması nedeniyle deltanın bir kısmında söndürme çalışması yapabildi.

Olumsuz arazi şartları nedeniyle ara verilen söndürme çalışmaları, sabah devam edecek. (AA)

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Emine Vatansever
10.11.2022 00:50
ormanlarımızda kaçak göçmenler saklanıyormuş,bunlar araştırılsın  
 
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