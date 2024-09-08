Mersin’deki kadın cinayetinin nedeni ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mersin’deki kadın cinayetinin nedeni ortaya çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir şahıs iki kadını silahla vurduktan sonra intihar etmiş, kadınlardan biri ölürken, diğeri ise ağır yaralanmıştı. Olayı sebebinin ayrılık olduğu iddia edildi.

Olay, dün Yeni Mahalle'de gerçekleşti. İddiaya göre, iş dönüşü servisten inen Feriye Gözüala ve H.G., yanlarına yaklaşan Çetin G. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Çetin G., yanındaki silahı çıkararak iki kadına da ateş etti. Feriye Gözüala olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan H.G., hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altında.

Çetin G., olayın ardından 100 metre uzaklıkta aynı silahla başına ateş ederek intihar etti. Cenazesi, otopsinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’ndan alınıp Tarsus’a getirildi. Tarsus Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze namazının ardından, Gözüala'nın cenazesi Çamlıyayla Fakılar köyüne götürülerek toprağa verildi.

OLAYIN ARKASINDA YATAN SEBEP

Olayın arka planında, Çetin G. ile H.G.’nin geçmişte sevgili oldukları ve H.G.’nin bir süre önce Çetin G.’den ayrılmak istediği öne sürüldü. Çetin G.'nin, ayrılmak isteyen H.G. ile barışmak için servisten indikten sonra yanına gittiği ve bu girişimlerin başarısız olması üzerine tartışma çıkardığı iddia ediliyor. Çetin G.’nin tartışma sırasında silahını çıkararak önce Feriye Gözüala’yı, ardından da H.G.’yi vurduğu belirtiliyor.

Hayatını kaybeden Feriye Gözüala’nın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’ndan alınıp Tarsus’a getirildi ve toprağa verildi. H.G.’nin tedavisi ise devam ediyor. Çetin G.’nin intiharı, olayın trajik ve karmaşık bir yapıya sahip olduğunu ortaya koydu.

Mersin’deki kadın cinayetinin nedeni ortaya çıktı

Mersin’deki kadın cinayetinin nedeni ortaya çıktı

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