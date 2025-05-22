Mersin'deki kapüşonlu tetikçinin sırrı çözüldü! Şüpheli Diyarbakır’da yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Mersin'deki kapüşonlu tetikçinin sırrı çözüldü! Şüpheli Diyarbakır’da yakalandı

Mersin’de tanınmamak için yüzünü kapüşonla gizleyen bir kişi, marketin önünde arkadaşlarıyla oturan husumetlisi E.U.'ya tabancayla ateş edip kaçtı. Olay sonrası çalışma yapan polis, şüpheliyi Diyarbakır’da yakaladı.

Olay, 10 Nisan'da merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Tanınmamak için yüzünü kapüşonla gizleyen Zülküf U., bir marketin önünde arkadaşlarıyla oturan husumetlisi E.U.'ya tabancayla ateş edip kaçtı.

Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi önceki gün Diyarbakır'da gözaltına aldı. Olayda kullandığı ruhsatsız silahı da ele geçirilen Zülküf U. emniyete götürüldü. Öte yandan saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'deki kapüşonlu tetikçinin sırrı çözüldü! Şüpheli Diyarbakır’da yakalandı

Mersin'deki kapüşonlu tetikçinin sırrı çözüldü! Şüpheli Diyarbakır’da yakalandı

Mersin'deki kapüşonlu tetikçinin sırrı çözüldü! Şüpheli Diyarbakır’da yakalandı

Mersin'deki kapüşonlu tetikçinin sırrı çözüldü! Şüpheli Diyarbakır’da yakalandı

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