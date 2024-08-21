Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı

Yangın, ilçeye bağlı Akpınar Mahallesi Göktepe mevkisinde çıktı. Gece vakitlerinde başlayan yangın hızla yayıldı. Yangının haber verilmesiyle üzerine bölgeye Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve orman işçileri ile Erdemli Belediyesi iş makineleri gönderildi. Bölgeye ulaşmak için iş makineleriyle yol açıldı. Yolun açılmasıyla arazöz ve orman işçileri yangına hemen müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik mücadeleyle yangın kontrol altında alındı.



Bölgede ekiplerin soğutma çalışması devam ederken yaklaşık bir hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.