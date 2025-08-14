Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor

Edinilen bilgiye göre, saat 12.45 civarında ilçeye bağlı Çaltı (Çamlıca), Baslandız ve Kırtıl Mahalleleri arasında Kırtıl Tepesi Gözetleme Kulesi yakınlarında çıkan yangın ormana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopterleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yönlendirildi.

Ekipler havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almak için yoğun gayret gösterdi. Bölge halkının da traktörleriyle katkı sağladığı yangının kontrol altına alınması amacıyla çalışmalar sürerken Kırtıl, İmamuşağı ve Balandız mahallelerinin Gökgediği, Bağalanı ve Ağıldere mevkisindeki 90 hane tedbiren tahliye edildi.

Hava kararana dek 10 helikopter ile 46'sı arazöz 122 aracın destek verdiği yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor. Çoğunlukla arazözlerle sahada mücadele eden ekiplerin yoğun çabasına rağmen alevler Akdere Mahallesi sınırına kadar ilerledi.

Yer yer rüzgârın etkisi ile yangın ileriye giderken Akdere Mahallesi'nde yer alan bir çimento fabrikasına yaklaştı.