Mersin'deki otobüs faciasında yeni gelişme

Dün akşam Mersin-Adana Otoyolu Tarsus ilçesi Yenice Kütüklü mevkiinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, Adana istikametinden gelen Mercedes marka yolcu otobüsünün yağışlı havada kayarak devrilip karşı şeride geçmesiyle biri otomobil, biri pikap, biri de kamyon olmak üzere 4 aracın karıştığı zincirleme kaza yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Feci kaza sonucu 10 kişi hayatını kaybederken, 39 kişi ise yaralandı. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Adana ve Mersin'deki hastanelere sevk edildi.

Kaza kapsamında gözaltına alınan 45 yaşındaki otobüs şoförü A.G. jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardınan Tarsus Adliyesine sevk edilmişti. Sürücü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.