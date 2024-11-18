Mersin'deki Pazarcılardan Toroslar Belediyesi'ne Tepki

Mersin'in Toroslar ilçesinde, il dışından gelen pazarcı esnafına tahsis edilen iki pazar yeri yerel pazarcıları isyan ettirdi. Pazarcılar, Toroslar Belediyesi önünde bir araya gelerek uygulamayı protesto etti. Gün boyunca Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ile görüşmek isteyen pazarcılar, başkanın binadan ayrılması sırasında sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi.

İddialara göre, Toroslar Belediyesi, Güneykent Mahallesi'nde il dışından gelen pazarcılara iki ayrı pazar alanı tahsis etti. Bu durum yerel pazarcılar arasında büyük bir rahatsızlığa yol açtı. Pazarcılar, gün boyunca belediye binası önünde bekleyerek taleplerini iletmek için Başkan Yıldız ile görüşmeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevik kuvvet desteğiyle önlem alarak durumu kontrol altında tutmaya çalıştı.

Belediye Başkanı Yıldız, gece saatlerinde belediye binasından çıkmak istediğinde yerel pazarcıların tepkisiyle karşılaştı. Tepkiler üzerine tekrar binaya geri dönen Yıldız, daha sonra polis gözetiminde aracına binerek olay yerinden ayrılmayı başardı. Başkan Yıldız'ın ayrılmasının ardından, protesto için bir araya gelen pazarcı esnafı dağıldı ve durumu protesto etmek için başka bir organizasyon yapmayı düşündüklerini belirtti.