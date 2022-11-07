YPG/PKK operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

AA'da yer alan haberde, İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, YPG/PKK'nın sözde askeri istihbarat sorumlusuyla bağlantılı faaliyet gösterdiği belirlenen zanlının adresi tespit edildi.
Finans desteği karşılığında eylem arayışında olduğu öne sürülen şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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