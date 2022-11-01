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Mersin'de kayıp 1,5 yaşındaki Asel ve annesi aranıyor

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, eşi yokken evden ayrıldığı belirtilen 4 çocuk annesi Ümmü Balcı ve 1,5 yaşındaki kızı Asel'den haber alınamıyor. Anne- kız, jandarma tarafından her yerde aranırken, evin önünden bindikleri öne sürülen kamyonet ise hayvan barınağı yakınında terk edilmiş bulundu.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 13:01
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde eşi yokken evden ayrıldığı belirtilen 4 çocuk annesi Ümmü Balcı ve 1,5 yaşındaki kızı Asel'den haber alınamıyor

Mersin'de kayıp 1,5 yaşındaki Asel ve annesi aranıyor
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İlçeye bağlı Tekmen Mahallesi'nde yaşayan Bilal Balcı, dün sabah oğlu Muhammet Balcı’yı (13) da yanına alarak deniz kenarına balık avlamaya gitti. Balcı, eve döndüğünde eşi Ümmü Balcı ve 1,5 yaşındaki kızı Asel'i bulamadı. Balcı, evdeki 2 çocuğuna annelerinin nereye gittiğini sordu. Bunun üzerine çocuklar, annelerinin kardeşleri Asel’i alıp evin önündeki kamyonete binerek gittiğini söyledi. Eşinin nerede olduğunu komşularına da sorarak öğrenmeye çalışan Balcı, çevrede aramaya başladı. Aramalar sonunda Bilal Balcı’ya ait kamyonet, terk edilmiş olarak belediyeye ait hayvan barınağının yanında bulundu. Olayın jandarmaya bildirilmesiyle Ümmü Balcı ve kızı için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Eşi ve çocuğundan haber alamadığını söyleyen Bilal Balcı, "Sabah erken saatte balık avlamak için oğlum Muhammet ile evden çıktım. Ben evden çıktığımda eşim ve çocuklarım evdeydi. Öğleden sonra eve geldiğimde eşimi göremedim. Baktım kapının önünde duran aracım da yok. Evde bulunan çocuklarıma sordum ‘Anneniz nerede?’ diye. Evde bulunan 2 çocuğum, ‘Annemiz sabah Asel’i alarak çıkıp gitti’ dediler. Durumu aile yakınlarıma bildirdim. Ağabeyim bana ait pikabı hayvan barınağı civarında park edilmiş vaziyette gördüğünü söyledi. Çevreyi kontrol ettik rastlayamadık. Durumu jandarmaya bildirdim, arama çalışması başlatıldı. Şu ana kadar bir haber alamadık. İnşallah kötü bir şey olmamıştır. Eşimin ve çocuğumun bir an önce bulunmasını istiyorum. Görenlerin insanlık adına Allah rızası için güvenlik güçlerine haber vermesini istiyorum" dedi.

(Kaynak: DHA)

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