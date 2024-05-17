Mersin'in en güzel ilçesini yapay zeka seçti

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Tarsus'u turizm kenti haline getirmek için büyük projeler üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. Doğal güzelliklerden tarihi zenginliğe kadar geniş bir yelpazede değerlendirilen unsurların, Tarsus'un potansiyelini belirleyen önemli faktörler olduğunu vurguladı. Boltaç, bölgenin muhteşem Akdeniz sahilleriyle birlikte doğal yaşamının da ziyaretçileri cezbetmeye devam ettiğini belirtti. Ayrıca, antik kentlerden Osmanlı eserlerine kadar uzanan zengin tarih mirasının da Tarsus'un benzersizliğini ortaya koyduğunu ifade etti.



Başkan Boltaç, Tarsus'un keşfedilmemiş güzelliklerini ortaya çıkarmak ve turizm alanında ivme kazandırmak için kararlı bir vizyonla hareket ettiklerini belirtti. Bu kapsamda, Tarsus'un Mersin’in en güzel ilçesi seçildiğini de açıkladı. Tarsus'un turizm potansiyelini artırmak için çalışmaların hızla devam ettiğini ve ilçenin daha fazla ziyaretçi çekmesi için çeşitli projelerin hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.