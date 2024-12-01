Mersin'in ‘Hamuruda Dayanışma Var’

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin "Un Katkısı Projesi" bu sene de başladı. ‘Hamurumuzda Dayanışma Var’ sloganıyla Mersin’in 13 ilçesinde yaşayan dar gelirli 30 bin aileye 10’ar kilo paket şeklinde un dağıtımı ekipler tarafından sürdürülüyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ve toplam 300 bin kilogram dağıtımın yapılacağı çalışma kapsamında; mutfakların un ihtiyacı karşılanırken, aile bütçesine de katkı sağlanmış oluyor. Büyükşehir’in belirli zamanlarda dağıttığı gıda kolilerinin yanı sıra un paketleri de ihtiyaç sahibi ailelerin mutfaklarına bereket oluyor.

“Büyük bir memnuniyetle bu dayanışmayı güçlendiriyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görevli Gözde Kısa, projenin 4'üncü yılda da devam ettiğini kaydederek, “2021 yılında ‘Hamurumuzda Dayanışma Var’ diyerek başladığımız Un Katkısı Projesi’nde kendi ekmeğini üretebilen, genellikle kırsal bölgelerdeki mahallelerde yaşayan hane halkına 10 kilo un ulaştırıyoruz. Bu projemizde vatandaşlar kendi evlerinde ekmeklerini yapabiliyorlar. Bu sayede vatandaşlar kendi emeğiyle kendi ekmeklerini tüketebiliyor. Dağıtımımız tüm ilçelerde devam ediyor. Mersin halkımızdan aldığımız bu geri dönüşle aslında ne kadar büyük bir ihtiyacı da karşıladığımızı gösteriyor. Büyük bir memnuniyetle bu dayanışmayı güçlendiriyoruz. Bizler de un katkısı projesiyle ‘Hamurumuzda Dayanışma Var’ diyoruz ve vatandaşımıza un desteği sunmaya devam ediyoruz”dedi.

Silifke Koordinasyon Merkezi’nde çalışan Nurcan Tözten, “Un dağıtımı için Silifke’de 88 mahallede yoksul ve yardıma ihtiyaç duyan kişilere ulaşmaya çalışıyoruz. Özveriyle, tek tek evleri gezerek vatandaşların durumlarına göre dağıtımlarımızı yapıyoruz. Gittiğimiz köylerde ihtiyacı olan aileleri kendimiz belirleyip veriyoruz. Herkes çok teşekkür ediyor, Vahap Başkanımıza selamlarını gönderiyorlar. Dönüşleri çok güzel alıyoruz, herkes çok memnun. Herkes devamını istiyor” diye konuştu.

“Büyükşehir’in Tarsus’un arkasında olduğunu biliyoruz”

Tarsus’un dezavantajlı bölgelerinden Mithatpaşa Mahallesi Muhtarı Muhittin Borlukan ise mahalle olarak Büyükşehir Belediyesi’nden birçok hizmet aldıklarının altını çizerek, “Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman mahallemin ve Tarsus’un arkasında olduğunu biliyoruz. Un dağıtımı olsun, koli dağıtımı olsun, yol yapımı olsun her şeyden faydalanıyoruz” dedi.

Silifke Koordinasyonu'ndan arandığını ve ardından ihtiyaç sahiplerini Büyükşehir’e bildirdiğini söyleyen Gündüzler Mahalle Muhtarı Mahmut Yel, “Kendileri gelerek ihtiyaç sahiplerine unu verdiler. Mahalleli çok memnunum. Ben böyle şeyleri çok seviyorum. Başkanımız bu yardımları yapıyor, teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Aliefendioğlu Mahalle Muhtarı İbrahim Işık ise gıda kolisi ve un paketlerinin aile bütçelerine destek olduğunu vurgulayarak, “Bu destekler ihtiyacı olan vatandaşlar için çok güzel bir destek. Şu an 10 kilo un bir ay destek demektir. Vahap Başkan’a çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Destekten yararlanan vatandaşlar, şunları söyledi:

-Gülay Aka: “Desteklerinizi memnunlukla karşılıyorum. Bizler her zaman sizlerden razıyız. Bize her zaman gıda kolilerini ve erzakları gönderiyorlar, bizler de yiyoruz. Biz şöyle düşünüyoruz; bizler kum tanesiyiz, kum taneleri birleşirse dağ olur."

-Şenay Manay: “Ben Vahap Başkan'ımıza çok teşekkür ediyorum. Kendisini çok seviyoruz, iyi ki var, inşallah hep hayatımızda var olur. Eksiğimizi tamamlayan bir gıda yardımı yollamış. Yalnız un değil, her şeyimizi gönderiyor. Ben 27 senedir bu köydeyim, yollarımız çok berbattı. Yollarımız da çok güzel oldu."

-Figen Denli: “Vahap Bey’in, bize çok yardımları oluyor, çok teşekkür ediyoruz. Bu un çok kaliteli, çok güzel bir un. Çok da memnunuz. Yardımlarının da devamını diliyoruz."

-Güldane Büyükgökçe: “Destekler hoşuma gitti. Muhtarımıza ihtiyaçlarımızı söylüyoruz. Onun aracılığıyla bize böyle yardımlar geliyor” dedi. Desteklerin devamını beklediklerini söyleyen Büyükgökçe, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Elini üzerimizden çekmesin."