Mersin’in yüksek kısımlarına kar yağdı

Kaynak: İHA
Mersin’in yüksek kısımlarına kar yağdı

Mersin’in yüksek kesimlerinde kar yağışı, sahilde yağmur etkili oldu.

Mersin’in Erdemli ilçesinde mevsimin ilk karı Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde etkili oldu. İlçe merkezine ise aylar sonra ilk kez yağmur yağdı.

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Toros Dağları’nın eteklerinde bulunan Toros Mahallesi yakınlarında, Mersin’i Karaman’a bağlayan Erdemli-Ayrancı Karayolu üzerinde seyreden vatandaşlar, kar yağışının şaşkınlığını yaşadı. Karayolunda seyreden sürücüler, cep telefonlarıyla mevsimin ilk karını kaydetti. Sürücülerden Muhammet Bulut, "Çok da güzel yağıyor, maşallah. Karaman Ayrancı’ya gidecek arkadaşlar dikkatli olsun" diyerek diğer sürücüleri uyardı. Yolculuk yapan birçok kişi, mola vererek kar yağışını görüntülemeyi ihmal etmedi.

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