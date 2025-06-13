Mersinli balıkçıların ağına takıldı: “Bunlar Adamı Yer!” diyerek şoke oldular! Tam 8 köpekbalığı

Mersin Silifke’den tekneyle Akdeniz’in 15 mil açığına giden balıkçılar, trol ağla avlanırken 8 künt burunlu altı solungaçlı boz camgöz köpekbalığı yakaladı. Şaşkına dönen balıkçılar, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Görüntüleri çeken bir balıkçı, “Bu yıl kimse Akdeniz’e girmesin, bunlar insanı yer, düşmanlarımız girsin. Tarihte böyle bir şey gördünüz mü? 8 tane!” gibi ifadeler kullandı.

Balıkçıların köpekbalıklarını denize geri bıraktığı öğrenildi.

TARİHTE İNSANA SALDIRDIĞI GÖRÜLMEMİŞ

Künt burunlu altı solungaçlı boz camgöz köpekbalığının derin sularda yaşadığı belirtildi. Araştırmalar, bu türün tahrik edilmedikçe insanlara saldırmadığını gösteriyor.

Uluslararası Köpekbalığı Saldırısı Dosyası’na göre, bu türün yüzyıllardır yalnızca bir kez, tahrik sonucu insana saldırdığı kaydedildi.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bu koruma altındaki köpekbalıklarının kıyılara yaklaşmadığı belirtildi.

ÖNCEKİ GECE OLTAYA 2 KUM KÖPEKBALIĞI TAKILMIŞTI

Bir gün önce, Mersin Taşucu’nda amatör balıkçı Durmuş Ali Kesikbaş’ın oltasına bir gecede 2 kum köpekbalığı takılmıştı.

32 yaşındaki kule vinç operatörü Kesikbaş’ın heyecanlı anları kameraya yansıdı. İnsana saldırmadığı bilinen kum köpekbalıklarını da denize geri bıraktığı öğrenildi.