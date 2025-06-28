Mersinli emekliler "Yaza Merhaba" dedi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Emekli Evleri, yaz mevsiminin gelişini "Yaza Merhaba" etkinliğiyle kutluyor. Yenişehir Emekli Evi üyeleri, etkinlik kapsamında Erdemli ilçesinde bulunan Kocahasanlı Halk Plajı’nda keyifli bir gün geçirdi. Müzik, oyunlar ve ikramların olduğu etkinlikte emekliler, herhangi bir bütçe ayırmadan gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu yaz da emeklileri yalnız bırakmadı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Emekli Evleri, yaz mevsimini geleneksel hale gelen "Yaza Merhaba" etkinliğiyle karşıladı. Emekliler, Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı ulaşım ve ikramlarla hiçbir masraf yapmadan tatil yapma fırsatı buluyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tüm Emekli Evi üyeleri bu imkândan yararlanarak, yaz boyunca farklı sosyal etkinliklerle bir araya gelecek.

"OTURAN DEĞİL, HAREKET EDEN EMEKLİLİK SÜRECİ YAŞATMAK"

Halkkent Emekli Evi Sorumlusu Çağdaş Yeter, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Emekli Evi üyelerine belirli aralıklarla sosyal etkinlikler yaptırdıklarını belirterek, "Emekli vatandaşlarımızı serinletmek amacıyla, Erdemli Kocahasanlı Halk Plajı’na geldik. Oyunlar eşliğinde gönüllerince eğlenerek denize girdiler. Emekli vatandaşlarımızın bedensel ve ruh sağlığını koruyacak aktiviteler düzenliyoruz. Temel hedefimiz, Emekli Evlerimizin planlaması dâhilinde oturan değil, hareket eden emeklilik süreci yaşatmak" dedi.

"HAYATIN TELAŞINDAN KURTULMUŞ OLDUK"

Emekli Evi üyeleri ise etkinlikten duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Saadet Yılmaz: "Başkanımıza, belediyemize sonsuz teşekkürler. Türkiye’nin şu ortamında emeklilerin bir tatil yapması mümkün değil. Şehir içinde bile bir yere gidip gelemiyoruz. Emeklinin aldığı maaş belli. Bizler için bir değişiklik oluyor, çok hoşumuza gidiyor. Geçen yıl da gelmiştik. Hem ulaşım, hem yemek hiçbir masraf yapmadan çok güzel bir gün geçirip gidiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz."

-Sabah Bayar: "Çok mutlu oldum. Bir emekli için bunlar güzel şeyler. Emeklinin bir yere gitmeye gücü yok. Çok güzel oldu. Hayatın telaşından kurtulmuş olduk."

-Hayrettin Yücetaş: "Teşekkür ediyoruz. İlk defa bu etkinliğe katılıyorum. Bizim için sosyal faaliyet oluyor, çevremiz genişliyor. Emekli arkadaşlarımızı tanıyoruz. Denizimiz de çok güzel."

-Meral Baykal Üstün: "Emekli Evi’ne teşekkür ediyoruz. Bundan sonra diğer gezilere de katılmayı düşünüyorum. Arabamız özel ayarlandı, konforlu bir şekilde geldik. Karşılama çok güzeldi, sahil de çok güzel."

-Emel Aslan: "Eğlendik, kendimi iyi hissediyorum. Deniz kenarında güzel hava alıyoruz."