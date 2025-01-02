Mersinli genç yılbaşı gecesi kendi ölümünü çekti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Mersin’de 2025’in ilk saatlerinde aracından yükselen müziğe adeta eşlik edercesine gaz pedalına yüklenen 23 yaşındaki Kemal Berat Kavuş, aracının kontrolünü kaybetti. 5 araca çarpan genç hayatını kaybetti. O anlarda araç içindeki kamera kayıttaydı.

Mersin'de, 2025'in ilk saatlerinde aracına arkadaşlarına da alan Kemal Berat Kavuş, hem kendi hem de aracında bulunan arkadaşlarının hayatını tehlikeye atarak gaz pedalına yüklendi. Aracından yükselen müziğin ritmiyle önünden giden araçlara makas atarak sollayan Kavuş, bir ara direksiyon hakimiyetini kaybetti ve zincirleme kazaya sebep oldu.

Kazada, beş farklı araca çarparak büyük maddi hasar meydana getiren araç, şehirde yılbaşı kutlamalarının hemen ardından büyük üzüntüye yol açtı.

Olay anında kayıtta olan 23 yaşındaki Kemal Berat Kavuş, kazanın yaşandığı bölgede hayatını kaybetti. Genç yaşta aramızdan ayrılan Kavuş’un yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirirken, polis ekipleri kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Yetkililer, kazanın aşırı hız ve dikkatsiz sürüşten kaynaklandığını belirterek, sürücüleri daha dikkatli olmaya davet etti. Kaza anında araçların kontrolü kaybedilmesi ve hız limitlerine uyulmaması üzerinde özellikle duruldu.

Kemal Berat Kavuş'un kendi ölümünü kaydettiği anlar, kazaya dair soruşturmanın önemli bir parçası haline geldi. Bu trajik olay, yılbaşı kutlamalarının ardından Mersinlileri derin bir hüzne boğdu.

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