Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersinspor, başantrenör Can Sevim ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sevim'e teşekkür edilerek şunlar kaydedildi:

"Kulübümüzün başantrenörü Can Sevim, Mersin Spor Kulübündeki görevini tamamlamıştır. Görev süresi boyunca kulübümüze kattığı değer, gösterdiği özveri ve takımımızın gelişimine sağladığı katkılar için kendisine çok teşekkür ederiz. Can Sevim, Mersinspor Kulübü için önemli bir döneme imza atmış, karakteri, çalışması ve teknik vizyonuyla her zaman özel bir yere sahip olacaktır. Kendisine emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin devamında başarılar diliyoruz."

Ligde çıktığı 11 karşılaşmada 3 galibiyet alan Mersin ekibi, 14 puanla 13. sırada bulunuyor.