Mersinspor galibiyeti serisini sürdürdü

Kaynak: DHA
Mersinspor galibiyeti serisini sürdürdü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında Mersinspor, evinde Bahçeşehir Koleji’ni heyecanlı maçta 74-73 yenerek galibiyet serisini üç maça yükseltti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Mersin Spor ile Bahçeşehir Koleji karşılaştı. Mersin Spor, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 74-73 yendi. Sahanın en skorer ismi 15 sayı ile Mersin Spor'dan Justin Cobbs oldu

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Polat Parlak, Alper Gökçebel

MERSİN SPOR: Olaseni 11, Cobbs 15, Pineiro 7, Efianayi 11, Emre Tanışan 10, Kartal Özmızrak, Cruz 14, Simmons, Deniz Kılıçlı, Kairys 4, Canberk Kuş 2,

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Smith 13, Şehmus Hazer 13, Furkan Haltalı 6, Simonoviç 3, Odiase 11, Furkan Korkmaz 5, Cavanaugh 11, Kenan Sipahi 8, Göktuğ Baş, Bouteille 3

1’İNCİ PERİYOT: 17-14

DEVRE: 30-33

3’ÜNCÜ PERİYOT: 51-58

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