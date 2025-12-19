Ligde çıktığı 11 karşılaşmada 3 galibiyet alan ve 14 puanla 13. sırada bulunan Mersinspor Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Can Sevim ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sevim'e teşekkür edilerek şöyle denildi: "Kulübümüzün başantrenörü Can Sevim, Mersin Spor Kulübündeki görevini tamamlamıştır. Görev süresi boyunca kulübümüze kattığı değer, gösterdiği özveri ve takımımızın gelişimine sağladığı katkılar için kendisine çok teşekkür ederiz. Can Sevim, Mersinspor Kulübü için önemli bir döneme imza atmış, karakteri, çalışması ve teknik vizyonuyla her zaman özel bir yere sahip olacaktır. Kendisine emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin devamında başarılar diliyoruz."