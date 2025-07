Mert Alaş’ın VIP Partisine damga vurdu! Ece Sükan arkasına dönünce gözler fal taşı gibi açıldı

Moda dünyasının tanınmış ismi Mert Alaş, içki markasının lansmanı için Bodrum’da görkemli bir davet verdi. Gece, moda, sanat ve cemiyet hayatından Türkiye ile dünyadan seçkin isimleri buluşturdu.

Stil ve şıklığın bir araya geldiği davette, Burak Deniz, Stella Maxwell, Ece Sükan, Anıl Altan, Nevbahar Koç, Tolga Sezgin, Elif Dürüst, Ece Dağıstan, çellist Jamal Aliyev, Serkan Altunorak, Taro Emir, Cem Bölükbaşı, Tuba Ünsal, Berrak Tüzünataç, James Yates, Sedef Gali, Cem Mirap, Esra Tümen, Şirin Talbot ve Seda Bakan gibi isimler zarafetleriyle geceye renk kattı.

Bodrum’un Ege kıyılarındaki büyüleyici atmosferinde gerçekleşen davet, Alaş’ın marka ruhunu yansıtan detaylar, özel müzikler ve sofistike sunumlarla fark yarattı.

Konuklar, Alaş’ın yaratıcı vizyonuyla şekillenen bu eşsiz deneyimin parçası oldu. Etkinlik, yazın en çok konuşulan organizasyonlarından biri olarak öne çıktı.

Mert Alaş’ın VIP davetlileri dün gece Bodrum’daydı. Ünlü fotoğrafçının düzenlediği özel parti, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Eski manken Ece Sükan, cesur tarzıyla geceye damgasını vurdu. Siyah elbisesindeki kalça dekoltesiyle sosyal medyayı adeta salladı.

Sükan’ın sırt ve kalça dekolteli elbisesi, dantelli iç çamaşırı detayıyla herkesin dikkatini çekti; adeta bakana bir daha baktırdı.

ECE SÜKAN KİMDİR?

Ece Sükan, 1977’de Ankara’da doğdu. TED Ankara Koleji’nde ilkokul, ortaokul ve liseyi tamamladı. Piyano dersleri aldı.

Ankara Devlet Opera Balesi’nde 3 yıl bale eğitimi gördü ve 2 yıl sahne aldı. 1998’de ODTÜ Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu.

1998 Best Model of Turkey yarışmasında üçüncü oldu. Ardından profesyonel mankenliğe başlayan Sükan, New York’ta Fashion Institute of Technology’de eğitim aldı.

Öğrencilik yıllarında radyoda DJ’lik yaptı. Mezuniyet sonrası İstanbul’a yerleşen Sükan, modellik ve moda editörlüğü yaptı.

2014’te moda tasarımcısı Ümit Benan ile evlendi, 2017’de boşandı.

Sükan, oyuncu, model ve modacıdır.

Sükan, 1.77 boyunda, 62 kilodur ve Instagram’da 252 bin takipçisi bulunuyor.