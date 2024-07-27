Mert Başaran kazancınızı 5'e katlayacak tüyoyu verdi. Rekor getirisi var

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Mert Başaran kazancınızı 5'e katlayacak tüyoyu verdi. Rekor getirisi var

Yatırım uzmanı Mert Başaran, kısa yoldan zengin edecek formülü açıkladı.

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