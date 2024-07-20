Mert Başaran: Yatırım yapan rekor kazanacak getirisi 25 kat fazla

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Mert Başaran: Yatırım yapan rekor kazanacak getirisi 25 kat fazla

Mert Başaran, altın ve dolardan daha fazla kazandıran yatırım aracını açıkladı.

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