Mert Başaran zengin olmanın sırrını açıkladı! Buna yapan çok kazanacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mert Başaran zengin olmanın sırrını açıkladı! Buna yapan çok kazanacak

Ekonomist Mert Başaran, Özge Ulusoy’un sunduğu Kadınca TV programında yatırımcılara yöneltilen en önemli sorulardan olan "En iyi yatırım aracı nedir?" sorusuna yanıt verdi.

Mert Başaran, ekonominin son seneye göre, kısmi bir iyileşme yaşadığını fakat uzun vadede ekonomik koşulların pek de iyileşmeyeceğini ifade etti. Yatırımcılar için güvenilir araçlar konusunda da önemli açıklamalarda bulundu.

EN İYİ YATIRIM ARACINI AÇIKLADI

Mert Başaran, en iyi yatırım araçları olarak altın, Bitcoin ve güçlü şirketlerin hisse senetlerini sıraya dizdi. Bu seçeneklerin, ekonomik belirsizliklere karşı sağlam durabilen ve potansiyel kazanç sağlayabilecek araçlar olduğuna vurgu yaptı. Yatırımcıların portföylerinde çeşitlendirme yapmasının önemine dikkat çeken Başaran, bu üç seçeneğin farklı risk profillerine sahip olduğunu ifadelerini kullandı.

KONUT VE ARSA KAZANDIRIR

Gayrimenkul yatırımlarıyla ilgili gelen soruyu ise dikkatli bir şekilde cevap verdi. Konut ve arsaların değer kazandığını, fakat gayrimenkul yatırımının yapılacak bölgeye bağlı olarak risk taşıyabileceğini belirtti.

Başaran, özellikle uzun vadeli yatırımlar söz konusu olduğunda, bölgesel gelişmelere dikkat edilmesi ve gerektiğinde yer değiştirme stratejilerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti. Bu tür yatırımların genellikle güvenli olmasına rağmen, bölgesel değer kayıpları yaşanabileceği konusunda yatırımcılara uyarılarda bulundu.

Not: Haber yatırım tavsiyesi değildir, uzmanın kendi görüşleridir.

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