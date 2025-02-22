Mert Başaran'dan Emlak Konut kampanyasına tepki! '20 milyona ev alacak orta gelirli var mı?'

Mert Başaran sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "20 milyona ev alacak orta gelirli var mı?" diye sordu.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı öncülüğünde orta gelirli vatandaşlara yönelik başlatılan yeni sosyal konut kampanyasındaki ev maliyetleri tepki çekmeye devam ediyor.

ORTA GELİRLİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

Ev sahibi olmayanların heyecanlanmasına neden olan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı öncülüğündeki sosyal kampanyanın detayları belli olmaya başladı. Ancak birçok orta gelirli ödemeler ve maliyet karşısında hayal kırıklığına uğradı.

Orta gelirli vatandaşlara yönelik başlatılacağı açıklanan yeni sosyal konut kampanyasındaki projelerin belli olmaya başlayınca rakamların orta gelirli vatandaşları aştığı ortaya çıktı.

EKONOMİSTLER DE TEPKİ GÖSTERDİ

Açıklamaları ile dikkat çeken ekonomist Mert Başaran da, orta gelirli için yapılan düşük faizli kampanyadaki rakamlara tepki gösteren bir paylaşım geldi. Mert Başaran söz konusu fiyatlar için ''20 milyona ev alacak orta gelirli var mı?'' diye sordu.

Başaran, ilanlarla örnek vererek kampanyalı ev fiyatlarını şu an o bölgedeki ev fiyatları ile kıyaslayarak farkı gösterdi.

Emlak Konut kampanyasındaki evlerin fiyatlarını pahalı bulan Başaran, aynı bölgede başka evlerin 4,5 milyon liraya satıldığının altını çizdi.

Mert Başaran ilan görseline "Orta gelirli için yapılan düşük faizli kampanyada rakamlar!

20 milyona ev alacak orta gelirli var mı?

İşin ilginci o bölgede piyasada 4.5 milyona ev varken emlak konut kampanyasındaki evler daha pahalı çok ilginç?" notunu ekledi.