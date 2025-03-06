Mert Demir'in 'Antidepresan'ı çalıntı mı? Bilirkişi raporu ortaya çıktı

Kaynak: Habertürk
Mert Demir'in 'Antidepresan'ı çalıntı mı? Bilirkişi raporu ortaya çıktı

Mert Demir'in, Mabel Matiz ile seslendirdiği "Antidepresan" geçtiğimiz yıla adeta damgasını vurmuştu. 'Antidepresan'ın çalıntı olduğuna dair iddialar vardı, bilirkişi raporu ortaya çıktı.

"Ateşe Düştüm", "Gözlerime Bak" ve gibi dillere pelesenk olmuş şarkılarla tanınan Mert Demir'in, Mabel Matiz ile seslendirdiği "Antidepresan"ın çalıntı olduğu öne sürülmüştü.

Habertürk'te yer alan habere göre,"Antidepresan"ın nakarat bölümünün kendi şarkısı olan "Alınsam"ın nakarat bölümüyle aynı olduğunu söyleyen Merve Holefter, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

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Savcılık, MSG'den (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) her iki şarkının da incelenmesini talep etti.

İki şarkının ciddi ölçülerde benzerlik taşıdığına yönelik bir rapor hazırlandı. MSG'nin bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor mahkemede veri olarak kullanılacak.

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TELİFLERİNDEN DE PAY ALACAK

Merve Holefter'in tazminat davasını kazanması durumunda Mert Demir, Holefter'e 2 milyon lira manevi, 10 bin liralık da maddi tazminat ödeyecek. Ayrıca "Antidepresan"ın teliflerinden Merve Holefter de pay alacak.

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