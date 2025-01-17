Mert Günok imzayı attı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, kaleci Mert Günok ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Beşiktaş'tan açıklama "Profesyonel Futbolcumuz Mert Günok’la Yeni Sözleşme İmzalandı. Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Mert Günok’la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı."

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan imza töreninde Başkan Serdal Adalı Mert Günok'a başarılarının devamını diledi.

"FUTBOLU BEŞİKTAŞ'A BIRAKMA NİYETİNDEYİM"

Beşiktaş ile yeni sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Mert Günok, şunları söyledi: “Çok mutluyum. Bu güzide kulüpte iki yıl daha forma giyeceğim. Futbolu Beşiktaş’ta bırakma niyetim olduğunu daha önce belirtmiştim. İnşallah daha güzel günleri birlikte yaşayacağız. Yeni hocamıza hayırlı olsun demek istiyorum. Hep beraber daha iyi bir Beşiktaş izleteceğiz. Futbolcular olarak hocamıza yardımcı olacağız. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam ediyor. Taraftarlarımıza daha başarılı bir futbol ve Beşiktaş izleteceğiz.”