Mert Günok olmasaydı 5'iktaş olacaktı. Kim kurtaracak Beşiktaş'ı? Gürel Yurttaş yazdı

'Beşiktaş maça iyi başlamadı' mı demeli, yoksa 'Kasımpaşa iyi başladı' mı demeli.

Aslında her ikisi de.

İlk maçında da söylemiştim. Serdar Topraktepe cesur bir hoca. 'Amaaan neme lazım' demiyor; 'Süreyim sahaya ünlü isimleri olmazsa suçlu onlar olur. Bana ne' diye düşünmüyor.

Hadi Ghezzal yeni döndü, onu geçelim. Kenarda Cenk Tosun, Tayyip Talha, Rebic gibi isimler dururken Emrecan Terzi, Semih Kılıçsoy gibi gençleri çıkardı sahaya. Kendisinden önceki anlı şanlı hocaların yapamadığını yaptı bir yerde. Bu da karakterini ortaya koyuyor.

Evet, Beşiktaş iyi başlamadı. Hatta daha ilk 35 dakikada Mert'in müthiş kurtarışları olmasa farklı bir şekilde geriye de düşebilirdi. Tek farkla düştü de. 41. dakikada Da Costa öyle bir gol attı ki ceza sahası dışından Mert bu kez çaresiz kaldı. Bu futbolcunun vuracağı belliydi aslında. Orada önündeki Necip Uysal müdahale edebilirdi, edemedi.

Gol Beşiktaş'ı canlandırdı adeta. Rakip kale akıllarına geldi. 45+2. dakikada Muleka'nın pasıyla sol kanattan kaçan Rashica, arka direğe topu gönderdi. Semih çaprazda olmasına rağmen zor durumda topu ağlara yollamayı başardı: 1-1.

İkinci yarıya da aynı kadroyu süren Serdar Topraktepe değişiklikler için çok beklemedi. 60. dakikada Muleka'nın yerine Cenk Tosun, Salih Uçan'ın yerine de Rachid Ghezzal'ı aldı. 67. dakikada da sakatlanan Necip'in yerine Tayyip Talha girdi.

Beşiktaş artık ilk yarıdan daha iyi oynuyor, futbolcular ürkekliği üzerinden attı, gol arıyor derken golü Kasımpaşa attı. 80'de Gomis ortaladı, Beşiktaş ceza alanı içinde bom boş durumdaki Da Costa kafayla dokundu: 1-2. Peşinden de Semih'in yerine yine genç bir futbolcu Emirhan girdi.

83'de Neto elini kolunu sallaya sallaya ceza alanına girdi, topu bomboş durumdaki Da Costa'ya aktardı o da filelere yolladı: 1-3.

Beşiktaş'ın büyük boşluklar olan tribünündeki taraftarlara sürpriz miydi bu sonuç? Ya da televizyon başından maçı izleyen taraftarlar için...

İki şutu da direkten döndü Kasımpaşa'nın.

5 olması işten bile değildi yani.

Zaten eksik Beşiktaş, çok eksik. Defans işe evlere şenlik.

Olanlar da yetmiyor işte...

Bir türlü geldi gelecek geliyor derken bir türlü gelemeyen teknik adam sorunu var.

Takımın başında da Serdar Topraktepe.

Bu kadar oluyor işte.

Bu sezon kaçtı tren zaten de... Gelecek sezon için ne yapılacaksa şimdiden başlanmalı bence.

Ya getirin bir an önce yeni hocayı da yapın gelecek sezonun planlamasını.

Ya da ne yapacaksanız açık açık söyleyin. Samet Aybaba-Serdar Topraktepe ile devam edecekseniz onu da duyurun herkese...

Şimdilik bir kaç futbolcuyu hedef alıp yuhalıyor taraftar da... Yarın ibre dönebilir farklı yerlere.

Benden uyarması.

Bu arada Kasımpaşa'yı da kutladığımı belirtmeliyim.