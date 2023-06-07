Mert Günok'tan hatalı gol. Sektirdiği top ağlara gitti

Konyaspor, Beşiktaş karşısında Oğulcan Ülgün ile golü buldu.
Ceza sahasının biraz gerisinde topla buluşan Oğulcan, sert vurdu.
Kale sahasında seken topu Mert Günok elinden kaçırdı ve top ağlara gitti.
Böylece skor 2-1'e geldi.
Konyaspor, Beşiktaş karşısında farkı 1'e indirdi.
Konyaspor, Beşiktaş karşısında Oğulcan Ülgün ile golü buldu.
Ceza sahasının biraz gerisinde topla buluşan Oğulcan, sert vurdu.
Kale sahasında seken topu Mert Günok elinden kaçırdı ve top ağlara gitti.
Böylece skor 2-1'e geldi.