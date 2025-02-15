Mert Günok'tan Solskjaer'e büyük övgü

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Trabzonspor’u 2-1 mağlup etti. Mert Günok, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Galip geldikleri için mutlu olduklarını dile getiren Günok, "İlk yarıda da iyi bir oyun sergilemiştik. Fakat golü bulamamıştık. Kendi kaptırdığımız bir topta golü yedik. Müsabakanın ilk yarısında rakip Trabzonspor’un pek bir varlığı da yoktu aslında. İkinci yarıda bu maçı çevireceğimizin farkındaydık. İçeride de bunu konuştuk. İkinci yarıya da iyi başladık ve aynı oyunumuzu sürdürdük. Bu sefer bulduğumuz pozisyonları gole çevirebildik. Galip geldiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.

"HOCAMIZ TAKIMA ENERJİ GETİRDİ"

Pozitif oyunlarında Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer’in katkısının büyük olduğunu söyleyen Mert Günok, "Hocamız pozitif bir kişiliğe sahip. Takıma bir anlamda enerji getirdi. Tabii bu durum kısa sürede olabilecek bir şey değil. Aldığımız sonuçlarla birlikte yukarıya doğru ivmelenmemiz daha kolay olacak gibi görünüyor. Bugün de iyi bir oyun sergiledik. Oyunu domine ettik. Hocamızın etkisi de var. Oyuncular olarak hocanın dediklerini yapmamızla da alakalı bir durum. Devamının gelmesi gerekiyor. Her maç bu şekilde iyi oynanmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.