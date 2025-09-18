Mert Hakan Yandaş: Aldığımız sonuçtan utanıyoruz

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, evinde Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Müsabakanın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un stat önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamaya destek amacıyla sarı-lacivertli futbolcular da geldi. Kaptan Mert Hakan Yandaş, futbolcular adına konuşma yaparak şunları söyledi:

"Biz bu ülkede uzun yıllar yaşayan oyuncular olarak biliyoruz ki bunları yine sulandırmaya çalışacaklar. Biz kendisine konuşmak istediğimizi söylediğimizde kesinlikle konuşmamamız gerektiğini bunu da başka yere çekeceklerini söyledi. Biz stadyumdan böyle gitmek istemedik. Tüm samimiyetimle bütün arkadaşlarım adına söylüyorum; gerçekten utanıyoruz. Camiamızın verdiği emeğe, başkanımızın verdiği emeğe yazık ettiğimiz için utanıyoruz. Rakip takım oyuncusunun ‘penaltı' dediği pozisyonda penaltı vermeyenler de umarım utanırlar.”