Mert Hakan Yandaş hastanelik oldu! Fenerbahçe’den açıklama geldi

Süper Lig'de pazar günü Kayserispor'u konuk edecek Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Mert Hakan Yandaş'ın devam eden tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu neticesinde sürece hastanede devam edilmesi kararı verilmiştir." denildi.



Bu gelişme sonrası Mert Hakan Yandaş'ın Kayserispor maçında forma giyme şansı kalmadı.



Fenerbahçe'de bu sezon 14 lig maça çıkan Mert Hakan Yandaş, 2 asist yaptı.