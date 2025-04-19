Mert Hakan Yandaş hastanelik oldu! Fenerbahçe’den açıklama geldi

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Mert Hakan Yandaş hastanelik oldu! Fenerbahçe’den açıklama geldi

Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş’ın hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Sarı lacivertli yönetim yaptığı açıklamada tecrübeli oyuncunun artan enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Süper Lig'de pazar günü Kayserispor'u konuk edecek Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Mert Hakan Yandaş'ın devam eden tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu neticesinde sürece hastanede devam edilmesi kararı verilmiştir." denildi.

Bu gelişme sonrası Mert Hakan Yandaş'ın Kayserispor maçında forma giyme şansı kalmadı.

Fenerbahçe'de bu sezon 14 lig maça çıkan Mert Hakan Yandaş, 2 asist yaptı.

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