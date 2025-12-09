Futbolda yürütülen geniş kapsamlı bahis ve şike soruşturmasında futbolcular, menajerler ve hakemlerin de aralarında bulunduğu 39 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerden 29'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, 10 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.

MERT HAKAN YANDAŞ VE METEHEN BALTACI İLE TOPLAM 20 KİŞİ TUTUKLANDI

Mahkeme, sevk edilenler arasında başta Galatasaraylı Metehan Baltacı, Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Ankaraspor’un sahibi Ahmet Okatan, Konyasporlu futbolcu Alassane Ndao ve Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş olmak üzere 20 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. 9 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan isimler şu şekilde:

1-Emrah Çelik

2-Yunus Emre Tekoğul

3-Metehan Baltacı

4-İzzet Furkan Malak

5-Bartu Kaya

6-Murat Sancak

7-Orkun Özdemir

8-Kadir Kaan Yurdakul

9-Faruk Can Genç

10-Alessane Ndao

11-Mert Hakan Yandaş

12-Ersen Dikmen

13-Kerem Yusuf Sirkeci

14-Emircan Çiçek

15-Ahmet Okatan

16-Gürhan Sünmez

17-Mehmet Emin Katipoğlu

18-Volkan Erten

19-Şahin Kaya

20-Ümit Kaya

Adli kontrol kararı verilen isimler:

1- Ahmet Abdullah Çakmak

2- Eren Karadağ

3-Uğur Adem Gezer

4-Arda Türken

5-Muhammed Furkan Özhan

6-Yusuf Özdemir

7-Ensar Bilir

8-Oktay Aydin

9-Yücel Gürol