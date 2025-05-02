Mert Hakan Yandaş’ın hastalığı çok nadir çıktı! Sahalara ne zaman dönecek?

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Mert Hakan Yandaş’ın hastalığı çok nadir çıktı! Sahalara ne zaman dönecek?

Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi görüyor. Tecrübeli oyuncunun hastalığının çok nadir görüldüğü belirtilirken sahalara ne zaman döneceği merak konusu oldu.

Fenerbahçe Kulübü'nden geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada Mert Hakan Yandaş'ın enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alınacağı duyurulmuştu.

Yandaş da kulübün açıklamasından günler sonra sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda artan bilgi kirliliği nedeniyle bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için öncelikle hepinizden özür dilerim. Bir süredir hastanede tedavi görüyorum ve bu süreçte yaşadıklarımı en iyi yakın çevrem biliyor. Ancak belirtmek isterim ki bu tedavinin sebebi herhangi bir sakatlık değil; yaklaşık 20 gündür devam eden, elimde olmayan nedenlerle oluşan bir enfeksiyon rahatsızlığıdır. Bu süreçte ne kadar zorluk yaşadığımı da en iyi ben biliyorum. Tüm bu yaşananlar ışığında, en azından hastaneden taburcu olana kadar kamuoyundan anlayış rica ediyorum." ifadelerini kullanarak zorlu bir dönem geçirdiğini belirtmişti.

Sabah'ta yer alan habere göre, Mert Hakan Yandaş 10 binde bir rastlanan bir enfeksiyon nedeniyle hastanede yatıyor.

İyileşme süreci yavaş seyreden 30 yaşındaki futbolcunun, eski formuna kavuşması için uzun bir zamana ihtiyacının olduğu aktarıldı.

Ligin bitimine 5 hafta kala doktorların Mert Hakan Yandaş'ın dönüşü için net bir tarih veremediği belirtildi.

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