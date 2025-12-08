Futbolda bahis ve şike soruşturmasında Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan'ın da aralarında bulunduğu 29 kişi tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.Mert Hakan Yandaş'ın ifadesi ortaya çıktı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; tecrübeli futbolcu, bazı takım arkadaşlarıyla birlikte yasadışı bahis sitelerinde slot oyunları oynadığını, ancak bunun kısa sürdüğünü ve hangi hesaptan oynadıklarını hatırlamadığını söyledi.

'SLOT OYUNLARI OYNADIK'

Savcılık ifadesinde, Fenerbahçe’den bazı takım arkadaşlarıyla birlikte yasadışı bahis sitelerinde slot oyunları oynadığını kabul eden Yandaş, şu ifadeyi kullandı:

“Fenerbahçe’den futbolcu arkadaşlarımla birlikte yasadışı bahis sitelerinde slot oyunları oynadık. Ancak kimin hesabından oynadığımızı hatırlamıyorum. Çok uzun sürmedi ve oynamayı bıraktık.”

'AYLIK GELİRİM 3.5 MİLYON TL'

Mert Hakan, savcılığa verdiği ifadede aylık gelirinin 3 milyon 500 bin TL olduğunu belirtti. Profesyonel kariyerine 18 yaşında Oyak Renault Spor Kulübünde başladığını, Altınordu, Tire, Menemen, Sivasspor ve Fenerbahçe’de forma giydiğini ifade etti.

'ERSEN DİKMEN'E BORÇ VERDİM'

Yandaş, Ersen Dikmen ile uzun yıllara dayanan bir arkadaşlıkları olduğunu ve geçmişte kendisinden destek gördüğünü belirterek şunları söyledi:

“Ersen Dikmen’in işleri kötüye gitmeye başladıktan sonra iyi kazanmaya başlayınca ona borç verdim. Bir kısmını ödedi. Ödemediği kısım için bir talebim olmadı.”

'BAHİS HESABIM YOK, KUPON YAPMADIM'

yasadışı bahis konusunda kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Mert Hakan, “Bildiğim kadarıyla yasal bahis sitelerinde üyeliğim yok. Yasadışı bahis sitelerinde de üyeliğim bulunmuyor. Futbol müsabakalarına asla kupon yapmadım.” dedi.

'ŞİKE YAPMADIM'

Mert Hakan, kariyeri boyunca hiçbir şike teklifine muhatap olmadığını vurguladı:

“Hiçbir zaman şike teklifi almadım, şike anlaşması içinde bulunmadım. Oynadığım hiçbir maç için yönlendirilmedim. Gönderdiğim parayla bahis oynadığını bilmiyordum”

Yandaş, Ersen Dikmen’e gönderdiği paraların bahis için kullanıldığını bilmediğini savundu:

“Gönderdiğim paraları yasal bahis sitelerine yatırdığını bilmiyordum. Hangi maçlara kupon yaptığını da bilmiyorum. Fenerbahçe maçlarıyla ilgili bir yönlendirmem olmadı.”

'PARA TRANSFERLERİ OLAĞANDIR'

Hakkındaki para transferleriyle ilgili olarak Yandaş şu ifadeyi ekledi:

“Yasadışı bahis sitelerinde oyun oynamak için para göndermedim. Para transferleri olağandır. Bilyoner’de hesabım olup olmadığını hatırlamıyorum.”

HAKAN BALTA'NIN EŞİNDEN BORÇ ALDIM

Porsche marka araç satın almak için Derya Balta’dan borç istediğini belirten Mert Hakan, aldığı borcu geri ödediğini söyledi ve aralarındaki para transfer ilişkisin sadece araç alımıyla ilgiliolduğunu belirtti.

DİJİTAL KAYITLARDAKİ KONUŞMALAR DOĞRU

Dijital kayıtlarda yer alan mesajların kendisine ait olduğunu doğrulayan Yandaş, “Volkan Nart ile futbol üzerine konuşmalar yaptım. Dijital materyallerdeki görüşmeler bana aittir.” ifadelerini kullandı.