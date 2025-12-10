Futbolda bahis ve şike iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve yakın arkadaşı Ersen Dikmen ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Mert Hakan'ın para gönderdiği ve özellikle Fenerbahçeli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek için "Kart görür", "En az 3 faul yapar" bahislerini oynadığı belirlenen Dikmen'in kupon yaptığı maçlar ortaya çıktı.

İSMAİL YÜKSEK'İN FAUL SAYISINA BAHİS YAPILMIŞ

Sabah Gazetesi'nde Mustafa Sait Özkan imzasıyla yer alan habere göre: Geçen yıl Slavia Prag - Fenerbahçe maçında İsmail Yüksek'in 5 kez faul yaptığı ve Dikmen'in "İsmail Yüksek en az 3 kez faul yapar" bahsinin tuttuğu belirlendi.

Ekim ayında oynanan Fenerbahçe- Stuttgart maçında ise İsmail Yüksek'in maçı kart görmeden tamamlamak üzereyken 90+8'de rakip futbolcuyla çıkan tartışma üzerine kart görmesi, Dikmen'in oynadığı "Kart görür" bahsinin bu sayede tutması dikkat çekti.

PARALARI BAHİS SİTELERİNE AKTARMIŞ

Soruşturmada MASAK'ın hazırladığı rapor ortaya çıktı. Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın banka hesaplarında 2017 ve sonrası 204 milyon giriş, 207 milyon 475 bin para çıkışı olduğu saptandı.

Yandaş'ın adına bahis oynadığı saptanan Ersen Dikmen'e 2021- 2025 yılları arasında 4 milyon 453 bin 62 lira gönderdiği, paranın gönderilir gönderilmez bahis sitelerine aktarıldığı belirlendi. MASAK raporunda en dikkat çeken ise Fenerbahçeli orta saha İsmail Yüksek'e oynanan özel bahislerin yoğunluğu oldu. Yandaş'ın para gönderdiği Dikmen'in, İsmail Yüksek için, "En az 3 faul yapar" ve "Oyuncu kart görür" kuponlarını olağandışı bir yoğunlukla oynadığı ve bu kuponların da kazandığı saptandı.

AYNI BAHSİ 15 KEZ OYNAMIŞ

Bu bahislerin hangi maçta ve nasıl oynandığı ortaya çıktı. 28 Kasım 2024 tarihinde Slavia Prag-Fenerbahçe maçında "Oyuncu özel kombosu İsmail Yüksek en az 3 faul yapar" bahsine 1.73 orandan 15 kez ayrı ayrı oynadı ve hepsini de kazandı. Yapılan incelemelerde Slavia Prag'a karşı sahaya çıkan Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ilk 11'de başladı. Mert Hakan ise sakatlığı nedeniyle kadroda yoktu. Yüksek, o maçta 7 kereyle en çok sahipsiz top kapan 2'nci oyuncuydu. Aynı zamanda en çok pas arası yapan 4'üncü oyuncu olarak kayıtlara geçti. Yüksek o maçın 82'nci dakikasında ise sarı kart gördü ancak 90 dakika boyunca sahada kaldı. 2-1 yenen Fenerbahçe'nin o maç tam 18 kez faul yaptığı görüldü. Girdiği 20 ikili mücadelenin 10'unu kazandı. 5 kez faul yaptığı tespit edildi.

Dikmen'in "İsmail Yüksek kart görür" bahsini geçtiğimiz 23 Ekim'de Fenerbahçe-Stuttgart maçında 3 kez 2.93 orandan oynadığı ve kazandığı tespit edildi. Yüksek, 90+8'inci dakikada tartışma nedeniyle sarı kart gördü. Bu maçta sadece 2 kez faul yapan Yüksek'in, hakemin düdüğü çalmasına saniyeler kala rakip takımın oyuncusuyla yaşadığı tartışma sonrası kart görmesi şüpheleri artırdı.

'TUTMAZSA GALATASARAYLIYIM'

Tutuklanan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın Ersen Dikmen ile WhatsApp konuşmalarında ilginç detaylar ortaya çıktı.

2 Mayıs 2025'te bahis sohbeti yapan ikili arasındaki konuşmada Yandaş'ın yaptıkları bahis için "Tutmazsa silmezsem iddiayı insan değilim. Galatasaraylıyım, göreceksin" dediği görüldü. Dikmen'in cevap olarak "Geç" dediği, buna karşılık Yandaş'ın "Galatasaraylıyım diyorum" cevabı verdiği görüldü.