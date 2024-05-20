Mert Hakan Yandaş'ın paylaşımı Galatasaraylıları çıldırttı

Kaynak: Haber Merkezi
Mert Hakan Yandaş'ın paylaşımı Galatasaraylıları çıldırttı
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Kerem Aktürkoğlu'nun kendisine yönelik 'korkak herif' sözleri sonrası flaş bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi sonrası Mert Hakan Yandaş'tan flaş bir paylaşım geldi.

Dün akşam derbi sonrası Kerem Aktürkoğlu'nun stadyumdan ayrılırken bir videosu paylaşıldı.

Kerem'in mixed zone'dan geçtiği sırada Mert Hakan Yandaş için 'korkak herif' dediği duyuldu.

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X üzerinden bu videoyu alıntılayan Mert Hakan ise, gülücük emojisiyle birlikte '5e1 dayak yerken' yazısını yazdı.

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NE OLMUŞTU?
Daha derbi başlamadan önce ısınma sırasında Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolcular arasında sahada gerginlik yaşandı.

Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan Yandaş tartışma yaşarken teknik ekip diğer futbolcular ikiliyi ayırmaya çalıştı.

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Zemin kontrolü için sahaya çıkan Fenerbahçeli futbolcular, taraftarlarını selamladı.

Mert Hakan Yandaş formasını öptü. Galatasaraylı taraftarların ıslıklamaları üzerine Mert Hakan, Fenerbahçe armasını öperek karşılık verdi.

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Kerem Aktürkoğlu ve Abülkderim Bardakcı, bu olay sonrası Mert Hakan Yandaş'a sert tepki gösterdi ve ortalık karıştı.

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