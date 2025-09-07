Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığı ne zaman geçecek? Konuştu

Uzun süredir forma giyemeyen Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş, sakatlığı hakkında konuştu.

Eski futbolcu ve Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun doğum gününün kutlandığı canlı yayına katılan Yandaş, Belözoğlu'nun sorusu üzerine sakatlığının geçmek üzere olduğunu söyledi.

Yandaş, "Hocam çok az kaldı. Maalesef çok uğraştırıcı bir şeydi. Allah'a şükür geçmek üzere" yanıtını verdi.

Mert Hakan Yandaş, Nisan ayından beri sahalardan uzak. 31 yaşındaki futbolcunun bileğinde ender görülen bir enfeksiyon tespit edilmiş ve enfeksiyon kontrol altına alınamadığı için ameliyat olmuştu.

Emre Belözoğlu'nu kutlayan kutlayana! Acun Ilıcalı, Uğurcan Çakır...