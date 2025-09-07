Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığı ne zaman geçecek? Konuştu

Kaynak: Haber Merkezi
Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığı ne zaman geçecek? Konuştu

Uzun süredir sahalardan uzak kalan Mert Hakan Yandaş, sakatlığıyla ilgili olarak Emre Belözoğlu'nun sorusunu yanıtladı.

Uzun süredir forma giyemeyen Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş, sakatlığı hakkında konuştu.

Eski futbolcu ve Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun doğum gününün kutlandığı canlı yayına katılan Yandaş, Belözoğlu'nun sorusu üzerine sakatlığının geçmek üzere olduğunu söyledi.

Yandaş, "Hocam çok az kaldı. Maalesef çok uğraştırıcı bir şeydi. Allah'a şükür geçmek üzere" yanıtını verdi.

Mert Hakan Yandaş, Nisan ayından beri sahalardan uzak. 31 yaşındaki futbolcunun bileğinde ender görülen bir enfeksiyon tespit edilmiş ve enfeksiyon kontrol altına alınamadığı için ameliyat olmuştu.

Emre Belözoğlu'nu kutlayan kutlayana! Acun Ilıcalı, Uğurcan Çakır...Emre Belözoğlu'nu kutlayan kutlayana! Acun Ilıcalı, Uğurcan Çakır...

Son Haberler
Güney Kore ile ABD arasındaki gözaltına alınan işçi krizi çözüldü
Güney Kore ile ABD arasındaki gözaltına alınan işçi krizi çözüldü
Bursa'da düğün pilavı zehirledi! Çok sayıda kişi hastanelik oldu
Bursa'da düğün pilavı zehirledi! Çok sayıda kişi hastanelik oldu
Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığı ne zaman geçecek? Konuştu
Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığı ne zaman geçecek? Konuştu
Japonya Başbakanı İşiba'dan "istifa" kararı
Japonya Başbakanı İşiba'dan "istifa" kararı
İki hırsız motosikleti böyle çaldı!
İki hırsız motosikleti böyle çaldı!