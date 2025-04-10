Mert Hakan Yandaş'ın TFF ziyareti tartışma yarattı

Mert Hakan Yandaş geçtiğimiz salı günü, TFF'nin Riva'da bulunan binasında TFF yöneticileri Murat Şahin, Mevlüt Aktan ve Haydar Terzioğlu ile görüştü.

ÇAY İÇERKEN FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

Oda TV'nin haberine göre Mert Hakan Yandaş, Riva'da bulunan TFF binasında TFF 2. ve 3. Liglerden sorumlu Murat Şahin’in odasında görüntülendi. Aralarında TFF Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan ve Protokol Sorumlusu Haydar Terzioğlu'nun da bulunduğu yöneticilerle oturan Mert Hakan Yandaş, beraber çay içtikten sonra yöneticilerle fotoğraf çekildi.

Özellikle Galatasaray taraftarı Mert Hakan Yandaş'ın Federasyon yöneticileriyle bir araya gelmesine büyük tepki gösterdi.