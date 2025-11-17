Fenerbahçe’de bu sezon henüz forma giymeyen Mert Hakan Yandaş, milli arayı umre ziyaretiyle değerlendirdi. 31 yaşındaki orta saha, Kabe’de bir taraftarla yaşadığı diyalog nedeniyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kabe’yi ziyaret eden Mert Hakan, burada kendisiyle karşılaşan bir taraftar tarafından görüntülendi.

Taraftarın “Mert Hakan Yandaş oley” şeklindeki tezahüratı üzerine tecrübeli oyuncu ilk olarak el sallayarak selam verdi.Ancak bulunduğu yerin kutsiyetini hatırlatan Mert Hakan, taraftara eliyle sessiz olmasını işaret etti. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.