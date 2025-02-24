Mert hakan Yandaş’tan derbi öncesi olay paylaşım: Sosyal medya ayağa kalktı

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Süper Lig’de bu akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi sosyal medyada yapılan bir paylaşım ortalığı ayağa kaldırdı. Sarı lacivertlilerin oyuncusu Mert Hakan Yandaş’ın paylaşımında Galatasaray’a yönelik olay göndermeler yer aldı.

Süper Lig'de gözler Galatasaray- Fenerbahçe derbisine çevrildi. Dev maç öncesi sarı-lacivertli ekibin tecrübeli futbolcusu Mert Hakan Yandaş'tan çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda karaborsa bilet ve illegal bahis reklamı iddialarına göndermede bulundu.

Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, yedek kulübesinde olsa da yaşadığı tartışmalar ve gerginliklerle zaman zaman ön plana çıkıyor. Tecrübeli oyuncu zaman zaman Galatasaray maçlarında da gerginliklerin odağında yer alıyordu.

Mert Hakan Yandaş bu sezon sarı lacivertli forma ile çıktığı 23 maçta 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

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