Mert Hakan Yandaş'tan sakatlık açıklaması: Ne zaman sahalara dönecek?

Fenerbahçe ve Medicana Sağlık Grubu arasında tüm branşları kapsayan sponsorluk anlaşması imzaladı.

Şükrü Saracoğlu Stadı'nda düzenlenen sponsorluk imza törenine Fenerbahçe Futbol A Takımı Kaptanı Mert Hakan Yandaş da katıldı.

Dünya ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol takımı ve imza töreninde yer alan kaptan Eda Erdem Dündar'ı tebrik eden Yandaş, "Kaptanımızı sizlerin de huzurunda tebrik etmek istiyorum. Kendisini ve millî takımımızı. İnşallah bizimle ve millî takımımızla başarı dolu uzun yılları olur" dedi.

"Sezon başı sağlık kontrollerimizde bizlerle ilgilenen tüm ekibe tekrardan teşekkür ediyorum" diyen Yanda, uzun süredir devam eden sakatlığıyla ilgili de konuştu.

Ağır bir sakatlık yaşadığını belirten Mert Hakan Yandaş, "Sakatlığımla ilgili çok spekülasyon dolaştı. Maalesef dünya üzerinde bu sakatlığı yaşayıp futbola dönen oyuncu sayısı 1 ya da 2 tane" ifadelerini kullandı.

Tedavi sürecinde sona gelindiğini aktaran Yandaş, "Her gün 4-5 saat çalışmayla devam eden bir süreç. Sonuna yaklaştım. İnşallah hiçbir futbolcu böyle bir sakatlık yaşamaz. Bir an önce geri dönüp camiama yardımcı olmak istiyorum. Medicana, sakatlığımda yurt dışından özel bir koşu bandı getirdi. Bu da sürecin daha erken tamamlanmasını sağladı" dedi.