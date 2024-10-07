Mert Irmağı'nda polisleri şaşırtan ihbar! Ceset değil kıyafet çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Mert Irmağı'nda polisleri şaşırtan ihbar! Ceset değil kıyafet çıktı

Samsun'un Canik ilçesinde, Mert Irmağı'nda ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, bir gömleğe sarılmış kadın kıyafetleri buldu. Ekipler, kıyafetleri poşetleyip çöpe attı. İhbar, yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından yapıldı.

Samsun'un Canik ilçesinde, Mert Irmağı'nda ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, bir gömleğin içine sarılmış kadın kıyafetleriyle karşılaştı. Ekipler, poşetledikleri kıyafetleri çöpe attı. Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Mert Irmağı'nda ceset gördüklerini bildirdi. Bunun üzerine bölgeye polis, dalgıç ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Irmağa inen ekipler, sudaki nesneyi çıkardı ve yapılan incelemede, nesnenin bir gömleğe sarılmış kıyafetler olduğu anlaşıldı. Ekipler, kıyafetleri poşetleyip çöp kutusuna attı.

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Mert Irmağı'nda polisleri şaşırtan ihbar! Ceset değil kıyafet çıktı

Mert Irmağı'nda polisleri şaşırtan ihbar! Ceset değil kıyafet çıktı

Mert Irmağı'nda polisleri şaşırtan ihbar! Ceset değil kıyafet çıktı

Mert Irmağı'nda polisleri şaşırtan ihbar! Ceset değil kıyafet çıktı

Mert Irmağı'nda polisleri şaşırtan ihbar! Ceset değil kıyafet çıktı

Mert Irmağı'nda polisleri şaşırtan ihbar! Ceset değil kıyafet çıktı

Mert Irmağı'nda polisleri şaşırtan ihbar! Ceset değil kıyafet çıktı

Mert Irmağı'nda polisleri şaşırtan ihbar! Ceset değil kıyafet çıktı

Mert Irmağı'nda polisleri şaşırtan ihbar! Ceset değil kıyafet çıktı

Mert Irmağı'nda polisleri şaşırtan ihbar! Ceset değil kıyafet çıktı

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