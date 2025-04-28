Mert Kömür Türkiye’den teklif aldı mı? Daha önce Beşiktaşlı olduğunu söylemişti

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Mert Kömür Türkiye’den teklif aldı mı? Daha önce Beşiktaşlı olduğunu söylemişti

Bundesliga’da Augsburg forması giyen Mert Kömür Türkiye’den teklif alıp almadığını açıkladı. Genç oyuncu daha önce verdiği bir röportajda Beşiktaşlı olduğunu ifade etmişti.

Augsburg'un altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon A takıma yükselen Mert Kömür kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Genç futbolcu, A Spor'a yaptığı açıklamada milli takım için Türkiye'den herhangi bir teklif almadığını dile getirdi. Mert Kömür, "Bana Türkiye Milli Takımı'ndan net bir teklif gelmedi. Şu anda Almanya için sahaya çıkıyorum. Teklif gelirse bunu ciddi bir şekilde düşüneceğim. Sonuçta annem Alman, babamın kökeninden dolayı Türk kimliği taşıyorum." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞLI OLDUĞUMU İFADE ETMİŞTİM"

Beşiktaşlı olduğunu ancak kariyerini Bundesliga'da sürdürmek istediğini belirten 19 yaşındaki futbolcu, "Daha önce yapmış olduğum röportajda Beşiktaşlı olduğumu ifade etmiştim. Fakat bunun herhangi bir önemi yok. Süper Lig'de oynayan birçok arkadaşım var, onlarla konuşuyoruz. Süper Lig'i yakından takip ediyorum. Hakkımda bazen haberler çıkıyor ama bunlar gerçeği yansıtmıyor. Şu anda Bundesliga'da daha büyük hedefler peşindeyim" dedi.

Futbol kariyerine 1860 Münih'in altyapısında başlayan ve sonrasında Augsburg'a imza atan Mert Köür, 2023/24 sezonunda A takıma yükseldi.

Mert Kömür, bu sezon 25 maça çıkarken 3 gol ve 1 asist kaydetti.

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