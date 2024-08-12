Mert Müldür'den Meunier’e cevap

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda Lille ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de, tecrübeli sağ bek Mert Müldür, düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Müldür, kısa süren iznin ardından takıma dönmekten mutlu olduklarını belirterek, “Milli takım dönemi güzeldi ama artık geride kaldı. Şu an tamamen Lille maçına odaklandık,” dedi.

Forma rekabetinin her büyük takımda olduğunu vurgulayan Müldür, “Kimin oynayacağına hoca karar verir. Oynayan ya da oynamayan herkes, takım için elinden gelenin en iyisini yaparsa hiçbir sorun çıkmaz,” ifadelerini kullandı.

Yarın sahada olacağını ve yüzde 100’ünü vereceğini söyleyen Müldür, “Hepimizin hedefi turu geçmek. Elimizden gelenin fazlasını yapacağız,” dedi.

Thomas Meunier’in, "Turu yüzde 1000 geçeceğiz" açıklamasına da değinen Müldür, “Meunier istediğini söyleyebilir. Biz yüzde 100 tur atlamak istiyoruz ve inşallah tur atlayan taraf biz olacağız,” şeklinde konuştu.

Son olarak, taraftar desteğinin önemine dikkat çeken Müldür, “Beklentimiz her zamanki gibi stadın dolu olması. Kadıköy’de muhteşem bir destek görüyoruz. Biz sahada, taraftarımız tribünde elimizden geleni yapıp turu geçeceğimize inanıyoruz,” dedi.