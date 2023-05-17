Mert Müldür'ün menajerinden transfer açıklaması. Adı Galatasaray ile anılıyordu

Spor Toto Süper Lig'de İstanbulspor'u mağlup etmesinin ardından şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sacha Boey'i sezon sonunda yüksek bir bonservis ile satmak isteyen Sarı Kırmızılılar, genç Fransız'ın yerine Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Mert Müldür'ü transfer etmek istiyor. Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Mert Müldür için yıldız oyuncunun menajeri Max Hagmayr açıklamalarda bulundu

"NELER OLACAĞINI BİLEMİYORUM"

Skorer'e konuşan Max Hagmayr "Mert Müldür sezonu Sassuolo'da tamamlayacak fakat sezon sonunda neler olacağını bilemiyorum" açıklamasını yapan Hagmayr, Galatasaray'ın Sassuolo ve kendileriyle iletişime geçmediğini belirtti.

"MERT SASSUOLO'DA MUTLU"

Mert Müldür'ün sakatlığını atlattığını ve Sassuolo'da forma giymekten mutlu olduğunu ifade eden Max Hagmayr, "Mert Müldür sakatlığını atlattı ve şuanda tamamen fit durumda. Sassuolo'da forma giydiği için mutlu. Transfer için bir şey söylemem doğru olmaz ama sezon sonunda durumunun ne olacağını göreceğiz. Önümüzdeki birkaç hafta için Mert Müldür'ün geleceğine dair bazı şeyler belli olacak" dedi.