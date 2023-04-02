Mert adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Mert isminin anlamını araştırıyor. Peki, Mert ne demek? Mert isminin anlamı nedir?

MERT NE DEMEK?

Mert ismi, Farsça kökenli isimler arasında yer alır. Türkiye'de en çok tercih edilen ve en yaygın kullanılan erkek isimleri arasında yer alır.

Türk Dil Kurumu bakımından bakıldığı zaman Mert isminin anlamı “yiğit” ve “özü ve sözü doğru olan” anlamına gelir.

Mert ismi cesareti, güçlü manevi değerleri ifade etmektedir. Bu isim, ahlaki değerlerine bağlı olan yürekli ve dürüst olan kişiler olarak tanımlanır. Özü ve sözü doğru olan kişiler şeklinde de tanımlanır.

Mert olan kişi, ahlaki değerlerine bağlı, dürüst ve hayatı boyunca yürekli olan kişilerdir. Özünde iyi ve dürüst olan samimi kişilere de, mert denir.

Aynı zamanda eski mitoloji efsanelerinde "Mertlik" kavramı olarak da ortaya çıkıyor. Gözü pek ve oldukça korkusuz kahramanları tanımlar.

MERT İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Mert ismi Kur’an-ı Kerim'de geçen isimler arasında yer alır.

Özellikle de bu ismin anlamı nedeni ile bir erkeği en iyi şekilde temsil etmesinden dolayı Mert ismini, erkek çocukları için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Aynı zamanda güzel telaffuzu ile dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.