Mert Nobre Fenerbahçe - Beşiktaş derbisindeki favorisini açıkladı

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Galatasaray'ı takibini kayıpsız sürdürmek isteyen sarı lacivertliler kazanmak isterken derbilerde istekli oyunu ile dikkat çeken siyah beyazlılar da üç puanın peşinde.

"BEŞİKTAŞ KAZANIR"

Her iki takımında formasını giymiş olan eski futbolcu Mert Nobre Fenerbahçe - Beşiktaş maçını değerlendirdi. Nobre "Fenerbahçe derbide tüm riskleri alacak. Kendi evinde oynuyor. Başka yolu yok. Beşiktaş kötü olsa da derbiye iyi hazırlanıyor. Derbide bambaşka oluyor. Beşiktaş ne zaman Fenerbahçe'ye karşı oynasa ekstra motivasyonlu oluyor. Ben iki tarafta da oynadım. Her zaman çok zor maç oluyor. Fenerbahçe'nin en zor maçı Beşiktaş ile. Ben Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.