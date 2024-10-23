Mert Nobre sürpriz imzayı attı. Eski takım arkadaşlarına hoca oldu

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Mert Nobre sürpriz imzayı attı. Eski takım arkadaşlarına hoca oldu

Süper Lig’de bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Mert Nobre’nin yeni adresi belli oldu. Kariyerine teknik direktör olarak devam eden Nobre, eski takım arkadaşlarına hoca oldu.

Süper Lig’de Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Mert Nobre, futbolculuk kariyerine son verdikten sona teknik direktörlük yapmaya başladı. Son olarak Çorum FK’yı çalıştıran Brezilyalı teknik adamın yeni adresi Makedonya oldu.

Nobre ilk teknik direktörlük deneyimini Gençlerbirliği'nde yaşadı. Daha sonra Altay'da yardımcı antrenörlük ardından teknik direktörlük yapan Nobre, son olarak Çorum FK'yi çalıştırmıştı. Nobre, antrenörlük kariyerine Akhisarspor’da yardımcı antrenör olarak başladı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Mert Nobre'nin yeni adresi ise sportif direktörlüğünü Fenerbahçeli eski futbolcu Moussa Sow'un yaptığı Makedonya ekibi Gostivar oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta forma giyen, Gençlerbirliği, Altay, Çorum FK gibi önemli Türk takımlarını çalıştıran Türk vatandaşlığı da bulunan Brezilyalı uyruklu Mert Nobre, kulübümüzün yeni teknik direktörü oldu. Kendisine 2024/2025 sezonunun geri kalanında yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gostivar Futbol Kulübü'nde daha önce Fenerbahçe'de oynamış Erten Ersu, Nabil Dirar ve Alper Potuk forma giyiyor.

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