Mert Ramazan Demir tatil kaçamağında dudak dudağa yakalandı! Gören herkes Afra’ya benzetti

Düzenleme: Kaynak: Magazin D
Mert Ramazan Demir tatil kaçamağında dudak dudağa yakalandı! Gören herkes Afra’ya benzetti

Yalı Çapkını dizisinde Ferit Korhan karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, dizinin bitmesiyle tatile çıktı. Rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile bir küs bir barışık aşk yaşayan Demir, tatilde dudak dudağa yakalandı. Görenler Afra’ya benzetti.

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Mert Ramazan Demir Bodrum tatilinde bir kadınla dudak dudağa öpüşürken kameralara yakalandı.

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AFRA'YA BENZEYEN SARIŞIN GÜZEL KİM?

Afra Saraçoğlu ile yaşadığı aşkla uzun süre gündem olan ünlü oyuncu yoksa yeni bir aşk mı yaşıyor? Bodrum tatilindeki Afra’ya benzetilen kadın kim? Şimdi herkes bu kadının kim olduğunu merak ediyor.

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Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde sarışın bir güzelle tenis maçı izlerken görüntülendiği ileri sürülmüştü.

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Magazin D muhabiri Doğukan Rişvan’ın haberine göre, Mert Demir Ramazan sarışın sevgilisi ile Bodrum'da görüntüledi.

Sosyal medya kullanıcıları, Mert Ramazan Demir’in sevgilisini, Afra Saraçoğlu’na benzetti.

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DUDAK DUDAĞA YAKALANDI

Afra Saraçoğlu ile bir küs bir barışık aşk yaşayan Mert Ramazan Demir, Bodrum tatilinde bir kadınla dudak dudağa görüntülendi.

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