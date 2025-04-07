Mert Ramazan Demir'in asker tıraşı gündem oldu! Sosyal medya ikiye bölündü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mert Ramazan Demir'in asker tıraşı gündem oldu! Sosyal medya ikiye bölündü

Yalı Çapkını dizisindeki oyunculuk performansıyla herkesi kendisine hayran bırakan Mert Ramazan Demir, Hatay İskenderun’da askerliğini yapacak. Ünlü oyuncunun asker tıraşı sosyal medyada gündem oldu. Kimi çok beğendi, kimi ise tıraşı hiç beğenmedi.

Bedelli askerlik görevi için asker tıraşı olan Mert Ramazan Demir’in tıraşı sosyal medyada olay oldu. Dizideki oyunculuğu ve Afra Saraçoğlu ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Demir asker oldu.

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ASKER TIRAŞI GÜNDEM OLDU

Mert Ramazan Demir'in asker tıraşı sosyal medyayı ikiye böldü. Oyuncunun bu halini kimileri beğenirken, kimileri de beğenmedi.

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SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Ünlü oyuncunun asker tıraşı sosyal medyayı ikiye böldü. Tıraş için sosyal medyada "Çok çirkin olmuş ağlıyorum" diyen de oldu "Bu hali de çok iyi", "Yakışıklı adam her hali iyi" diyen de...

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