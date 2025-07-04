Mert Ramazan Demir'in yeni partneri belli oldu! Ay sonunda çalışmalara başlanacak... Projede sürpriz güzel

Düzenleme: Kaynak: Birsen Altuntaş
Mert Ramazan Demir'in yeni partneri belli oldu! Ay sonunda çalışmalara başlanacak... Projede sürpriz güzel

Her bölümüyle izleyicisini ekrana bağlayan Yalı Çapkını dizisinde güzel oyuncu Afra Saraçoğlu ile birlikte başrolde yer alan Mert Ramazan Demir yeni proje ile anlaşmıştı. Ünlü oyuncunun yeni dizisindeki kadın partneri belli oldu.

Yalı Çapkını dizisinin final olmasıyla birlikte yeni bir proje ile anlaşan Mert Ramazan Demir’in yeni partneri de belli oldu.

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BU AY SONUNDA ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK

Bize Bir Şey Olmaz dizisinde başrol oynamaya hazırlanan Ramazan Demir’in yeni başrol arkadaşı Miray Daner oldu.

Bu ay sonunda set çalışmalarının başlayacağı Bize Bir Şey Olmaz dizisinin başrolünde Mert Ramazan Demir başrolde olacak.

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Asena Bülbüloğlu’nun patronu olduğu MF Yapım’ın Disney Plus için çekeceği “Bize Bir Şey Olmaz” dizisinde Mert Ramazan Demir'in kadın partneri ise Hudutsuz Sevda dizisinde Zeynep Leto karakterine hayat veren Miray Daner oldu.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğuna oturacağı “Bize Bir Şey Olmaz” dizisinde Mert Ramazan Demir'in yeni partneri Miray Daner olacak.

Her şey olumlu ilerler ve imzalar atılırsa güzel oyuncu “Lal”, Mert Ramazan Demir “Aktan” rollerine hayat verecek.

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